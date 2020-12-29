РИАМО - 29 дек. В столице на развязке Северного дублера Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом и Шелепихинской набережной почти завершили переустройство инженерных сетей и коммуникаций, уже возводятся опоры эстакад, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Кроме этого, более чем на 60% выполнены работы по созданию свайных полей. Ведется возведение опор эстакад и подпорных стен. В плановом режиме выполняются сборка и монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакад», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта реконструируют и построят 9,7 километра дорог, возведут четыре эстакады. Одну - на съезде с дублера на 1-й Красногвардейский проезд, другую - на въезде с Шелепихинской набережной на дублер, и еще две - на съездах с ТТК.

Запланировано обустройство двух пешеходных переходов и дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.

Ранее завершилось строительство проспекта Генерала Дорохова. Он стал Южным дублером Кутузовского проспекта. Дублеры должны помочь разгрузить Кутузовский проспект и улучшить ситуацию на дорогах на западе мегаполиса.