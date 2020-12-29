РИАМО - 29 дек. Представители российского мира моды опубликовали в соцсетях посты в память о французском модельере Пьере Кардене, который скончался в возрасте 98 лет.

Дизайнер и автор собственного бренда Димитрий Демин выложил в Facebook совместную фотографию с легендарным кутюрье.

«RIP... Что это... За год... Я молил Бога, чтобы этого не было, я все понимаю и не желаю понимать... Сегодня не стало моего Гения... Маэстро Пьер Карден», - написал Демин.

Владелица известной маникюрной сети Лена Ленина также опубликовала в Instagram свою фотографию вместе с пожилым Карденом и рассказала о его творческом пути.

«Вот, к такому человеку я несколько лет назад приехала в гости в его парижский дом», - отметила Ленина.

Бывший заместитель генерального директора компании «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» Николай Головин рассказал, что ему удалось поработать вместе с легендарным кутюрье.

«Скончался великий модельер и коммерсант Пьер Карден. Работа с ним была большой школой для меня», - написал Головин.

Московская арт-художница Марина Леизголд опубликовала в своем аккаунте архивный снимок со встречи с Карденом.

Пьер Карден родился в 1922 году в Италии, начинал свою карьеру как портной и театральный художник. Впоследствии он основал во Франции собственный модный дом. Кутюрье внес в мир моды более 500 изобретений, в числе которых цветные чулки и высокие сапоги.