РИАМО - 29 дек. Театры, подведомственные департаменту культуры Москвы, обеспечивают все необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавируса, на новогодних праздниках в этих театрах пройдут спектакли для детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Новогодние каникулы – отличная возможность сходить в театр всей семьей! Театры, подведомственные департаменту культуры Москвы, обеспечивают зрителям все необходимые меры безопасности в условиях пандемии, но и зрители должны не забывать надевать маски и перчатки. А еще лучше – выбирать спектакли недалеко от дома, чтобы не тратить время на дорогу», — говорится в сообщении.

Живущим в центре города предлагают посетить театр Et Cetera 7 января в 19:00. Там состоится спектакль «Моя Марусечка» по повести Александры Васильевой. Театр имени Пушкина покажет постановку «Тартюф» 4 января в 19:00. «Современник» 2 января в 19:00 даст музыкальный спектакль «Оттепель».

На востоке Москвы можно будет посетить спектакль «Орфей». Показы пройдут в Театре Романа Виктюка 6 и 7 декабря в 19:00. Московский драматический театр на Перовской представит «Ночь перед Рождеством» 6 января в 19:00. Со 2 по 9 января Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова будет показывать спектакль «Юнона» и «Авось».

На западе столицы Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой приглашает посетить спектакль «Садко в подводном царстве» со 2 по 6 января. Мастерская Петра Фоменко порадует зрителей спектаклем «Чайка» 5 января в 19:00, а Театр Куклачева — спектаклем «Лебединое Озеро, или Как прЫнц невесту искал, а коты ему помогали» с 1 по 10 января в 12:00, 15:00, 18:00.

На севере города пройдут спектакли «Бриллианты и любовь» и «Мы – цыгане» в Театре Ромэн.

Жители северо-востока мегаполиса могут сходить в театр «Сопричастность» на представление «Волшебная ночь, или когда оживают игрушки», в Московский молодежный театр под руководством В. Спесивцева на на спектакль «Щелкунчик», в Московский новый драматический театр на «Визит старой дамы» или «Морозко».

На юге и юго-востоке покажут спектакли «Гуси-лебеди», «Козни Кощея Бессмертного» в Московском театре под руководством Геннадия Чихачева. Также представления «Подарок для тещи» и «Похороните меня за плинтусом», «Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал» и «Бу-ра-ти-но!» покажет Театриум Терезы Дуровой на Серпуховке.

Московский драматический театр «Бенефис» на юго-западе под руководством Анны Неровной представит спектакли «Учитель химии» и «Колдунья высшего разряда». В Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова состоится показ представления «Метаморфозы II: Жены артистов», а в Московском театре на Юго-Западе — спектакля «Примадонны (ПрямоДонны)».