2020-й год запомнится не только удаленкой, но и отсутствием корпоративов. Хорошей альтернативой посиделкам в ресторане может стать экскурсия по новогодней Москве, где можно погулять компанией. Обозреватель РИАМО сходила на новогоднюю прогулку с Экскурс-бюро №1 и узнала, кто хотел запретить елки и придумал первые корпоративы, как правильно готовить оливье-2021 и чей подарок был дороже – Нади или Ипполита.

Маскарадные маски вместо медицинских

На прогулку у Большого театра собралось около 20 человек, среди них компании друзей и коллег, несколько пар и даже мамы с детьми. Путешествие по новогодней Москве началось с подарка – мандаринов.

По словам экскурсовода Юлии, традиция дарить пару мандаринов пришла из Китая. Фрукты рекомендовалось тут же съесть, так как они символизируют изобилие и долголетие. В нашей стране традиция отмечать Новый год с мандаринами возникла в середине прошлого века.

Во время уличной экскурсии медицинские маски меняются на карнавальные. Помимо мандаринов, всем участникам дарят маски от Экскурс-бюро№1: мужчинам – Деда Мороза, девушкам – жирафа, кошечку, коровку и другие.

Новый год 2021 на улицах Москвы: куда пойти в новогоднюю ночь>>

Петровские «корпоративы»

А вот основоположником новогодних корпоративов, на которые не попали многие в 2020 году, был Петр I. Он вообще любил праздновать и утро начинал со стопки водки, рассказывает экскурсовод. В день император мог выпить около 35 стаканов вина.

Другая новогодняя традиция – карнавалы и маскарады – тоже пришла из царской эпохи. Ее, как и обычай справлять Новый год 1 января, ввел в 1699 году тот же Петр Великий. Он сам был сценаристом, режиссером и постановщиком карнавалов. Например, однажды он устроил карнавал в морском стиле, где были костюмы морских животных с Нептуном во главе.

Самые масштабные маскарады в истории закатывала Анна Иоанновна. На ее карнавалы приходило около 15 тысяч человек, которые веселилась с 8 вечера до 7 утра, а потом была трапеза, уточняет экскурсовод.

Еще одна известная любительница маскарадов – Екатерина Великая – устраивала менее масштабные вечеринки по 4-6 тысяч человек, но зато часто – по два раза в неделю.

Ковидный Новый год 2021 в Москве: как отмечать, что дарить и куда поехать>>

Кто хотел отменить елки



Постепенно маскарады стали сходить на нет, но при Николае I они все еще были в моде. А во времена Николая II в моду вошли елки, на которые приглашали родителей с детьми.

Как рассказывает экскурсовод, взрослые должны были валяться с детьми в снегу, играть в снежки, кататься на санях с горки, а потом все приглашались на трапезу. Елка стояла в отдельной комнате и была заперта, ее украшали сладостями – орешками, конфетами, яблоками, а в конце вечера дверь к елке открывалась, и дети буквально ее сносили.

В 1915 году елки на какое-то время запретили, а позже Ленин вернул эту традицию. И если раньше это было мероприятие для аристократов, то на ленинские елки могли попасть простые советские дети. После смерти Ленина елки снова запретили, но в 1935 году вернули и уже больше не запрещали.

По словам экскурсовода, в свое время депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить рубить елки, узрев в них эротический символ. Позже обвинил живые елки в том, что 2020 год не сложился. Однако его предложения не воспринимают всерьез.

Кстати, в этом году Москва украшена прошлогодней иллюминацией, но это не идет ни в какое сравнение со скудным новогодним декором эпохи СССР. Тогда, кроме живых елок, Москву украшали цветными гирляндами из лампочек, а во времена Хрущева на елке висели игрушки в виде кукурузы и космонавтов.

Как весело отметить Новый год на карантине: семь интересных идей>>

Где купить «духи Ипполита»



После прогулки по Никольской экскурсия продолжается в ГУМе, где покупали подарки советские граждане. Это был первый магазин в СССР, в котором появились ценники и можно было купить подарки мечты.

Во времена Елизаветы на Новый год могли подарить коньки, рояль, веер, а в советское время хорошим новогодним подарком считались французские духи, бритва, фонарик, книга и открытки. Еще один популярный подарок – духи «Красная Москва». Кстати, для ностальгирующих и любителей ретро сегодня выпускают «Красную Москву Лайт» по цене от 274 рублей за флакончик объемом 7 мл.

А вот Ипполит из «Иронии судьбы…» вместо советской парфюмерной классики подарил главной героине настоящий французский аромат Lancome Climat, который стоил тогда целых 45 рублей (примерно 6700 рублей на наши деньги), а Надя подарила жениху бритву за 25 рублей (примерно за 3000 рублей). Сегодня аромат Lancome Climat уже не выпускают, но ценители могут найти его на «Авито» по цене от 14 тысяч рублей.

Что подарить на Новый год 2021: 8 оригинальных идей>>

Оливье с крабом и «шуба» с лососем

От красивых новогодних витрин участники экскурсии перемещаются к «Гастроному №1», чтобы обсудить новогодний стол.

Как рассказывает Юлия, на Руси новогоднее меню было простым. Подавали соления, холодное мясо, студни и запекали на вертеле поросенка. Обязательно должен был быть гусь, фаршированный черносливом, картофелем и яблоками.

Салаты на Новый год стали готовить только в 60-е годы прошлого века. Знаменитый оливье изначально был с каперсами и камчатским крабом, но позже его упростили.

А вот другой новогодний салат – селедка под шубой, или «шуба» - с Новым годом никак не был связан. Он был придуман для борьбы с пьянством в начале 20 века, и его подавали в кабаках. Ингредиенты выбрали самые простые, а название «ШУБА» на самом деле расшифровывалось как «Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема».

Кстати, в этом году в оливье рекомендуется готовить по классическому рецепту – класть камчатский краб вместо колбасы, а «шубу» делать с лососем вместо селедки и украшать икрой, уточняет экскурсовод.



Последняя точка новогодней прогулки – Красная площадь, где все делятся лайфхаками по загадыванию желаний на Новый год и зажигают бенгальские огни. Кто-то рекомендует жечь бумажки с желаниями несколько раз по разным часовым поясам, другие – вешать на елку шары с изображением своего желания, но главное в этот момент – хорошая компания.