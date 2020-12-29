РИАМО - 29 дек. В столице лишили лицензий компании такси «Скайд», «Венера», «Валент», «Интерлюкс», «Автосоюз-драйв», «Автосоюз-скай» и «Гудвэй», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению МАДИ», — говорится в сообщении.

Водители такси не проверялись медиками до и после смен, могли ездить по городу с техническими неисправностями в машине. Таксисты постоянно попадали в дорожно-транспортные происшествия и хотели обмануть пассажиров.

Столичный Дептранс принимает сообщения от горожан о нарушениях в такси по телефону +7 (495) 540-76-56 или электронной почте madi@mos.ru.