РИАМО - 29 дек. Москомархитектура согласовала проекты двух жилых кварталов на территории «ЗИЛ-Юг», там появятся 28-этажные башни, девятиэтажные жилые секции и таунхаусы в два-три этажа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в рамках проекта благоустроят пешеходную зону вдоль набережной. На набережной появится парк. Он станет продолжением набережной Марка Шагала.

«Концепция застройки территории «ЗИЛ-Юг» от Buromoscow предусматривает создание композиции из шести различных типологий зданий. Материалы различной фактуры будут преимущественно светлых оттенков, из-за чего новый район издалека будет напоминать облака, спускающиеся каскадом к воде», — сказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, ранее проект получил одобрение Архсовета Москвы.

В первую очередь запланировано построить корпуса №1, 2, 3, 4, 11. Здания будут переменной этажности с одноэтажными пристройками. Затем возведут корпус №12 в виде пирамиды в высоту до 11 этажей. Двери в подъезды хотят сделать деревянными, а в коммерческих блоках — остекленными.

Также похожим на пирамиду будет корпус №11. На первых этажах расположатся посещения для коммерческих нужд, а наверху оборудуют террасы.

«ЗИЛ-Юг» станет здоровым районом с деревьями, для благоустройства будут использоваться натуральные материалы. Первая очередь проекта будет находиться на Автозаводской улице, владение 23/65 и 23/66, в Даниловском районе. Завершение ее строительства запланировано на 2023 год.