РИАМО - 29 дек. В России в 2020 году впервые вырос средний балл при поступлении в педагогические вузы, в 2020-м также было принято решение об увеличении финансирования развития педагогической науки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Средний балл при поступлении в педвузы впервые в этом году вырос. Организованы сети базовых образовательных организаций при педвузах», - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он также отметил, что в этом году было принято решение об увеличении финансирования развития педагогической науки. Так, на эти цели будет выделено около 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на анализ и изучение возрастной физиологии детей, подходов современного учителя при работе с детьми, системы подготовки в педагогических вузах.

Министр подчеркнул, что студенты профильных вузов в этом году помогали педагогам освоить цифровые технологии. Так, около 10 тысяч студентов из 30 вузов стали «волонтерами просвещения».