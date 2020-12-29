РИАМО - 29 дек. Переход между «Петровским парком» и «Динамо» стал одним из наиболее технически сложных объектов современного столичного метрополитена, на это повлияла сложность грунта, а также необходимость работать в условиях функционирующих станций метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл переход между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии во вторник.

«Для того, чтобы не допустить просадки поверхности на фоне неустойчивых водонасыщенных грунтов, строителям пришлось активно применять заморозку грунтового массива, после чего горным способом была выполнена проходка наклонного хода эскалатора и трех пересадочных ходков», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что после того, как в составе первого пускового участка Большой кольцевой линии в 2018 году был открыт «Петровский парк», на создание подземного перехода длиной 200 метров потребовалось еще более двух лет.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что работы выполнялись в стесненных условиях плотной городской застройки, а также в непосредственной близости к работающим станциям метро, поэтому примыкание пересадочных ходков производили в ночные «окна» движения.

Инжиниринговый холдинг выступает в роли управляющей компании по возведению новых линий и станций метрополитена столицы.

«Динамо» представляет собой одну из старейших станций метрополитена Москвы. На этапе ее строительства применялись совершенно иные материалы и технологии по сравнению с теми, что используются на текущий момент. Эти обстоятельства стали еще одной сложностью, с которой пришлось столкнуться на этапе строительства.