РИАМО - 29 дек. Переход между «Петровским парком» и «Динамо» стал одним из наиболее технически сложных объектов современного столичного метрополитена, на это повлияла сложность грунта, а также необходимость работать в условиях функционирующих станций метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл переход между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии во вторник.
Он добавил, что после того, как в составе первого пускового участка Большой кольцевой линии в 2018 году был открыт «Петровский парк», на создание подземного перехода длиной 200 метров потребовалось еще более двух лет.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что работы выполнялись в стесненных условиях плотной городской застройки, а также в непосредственной близости к работающим станциям метро, поэтому примыкание пересадочных ходков производили в ночные «окна» движения.
Инжиниринговый холдинг выступает в роли управляющей компании по возведению новых линий и станций метрополитена столицы.
«Динамо» представляет собой одну из старейших станций метрополитена Москвы. На этапе ее строительства применялись совершенно иные материалы и технологии по сравнению с теми, что используются на текущий момент. Эти обстоятельства стали еще одной сложностью, с которой пришлось столкнуться на этапе строительства.
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