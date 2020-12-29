РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах загорелся ресторан «Дюшес», сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель ГКУ Московской области «Мособлпожспас».
Возгорание началось около 16:20.
«В городском округе Люберцы загорелся ресторан «Дюшес». На месте работает пожарные и спасатели», - сказал собеседник.
По словам очевидцев, возгорание сильное.
Пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек.
Ресторан расположен по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 26А.
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