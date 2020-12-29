РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах загорелся ресторан «Дюшес», сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Возгорание началось около 16:20.

«В городском округе Люберцы загорелся ресторан «Дюшес». На месте работает пожарные и спасатели», - сказал собеседник.

По словам очевидцев, возгорание сильное.

Пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек.

Ресторан расположен по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 26А.