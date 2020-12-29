РИАМО - 29 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с авторами проектов инициативного бюджетирования и поблагодарил за активное участие в жизнедеятельности региона, народный бюджет позволяет развивать регион с помощью неравнодушных жителей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Тема народного бюджета обсуждается давно и очень приятно, что в Подмосковье реализация проектов проходит успешно. Мы опирались на мнения людей, которые лучше всего знают наиболее насущные вопросы в самых разных городах Подмосковья. Спасибо вам за активную позицию, за взаимодействие. Наша цель – направлять ресурсы туда, где это востребовано больше всего. И с помощью вас такие проекты мы реализуем», — сказал Воробьев.

Он добавил, что рассчитывает на то, что каждый следующий год будут появляться новые важные проекты, которые будут направлены на решение разных актуальных задач.

Механизм народного бюджетирования доказал свою эффективность во многих странах. В Подмосковье его запустили в этом году по инициативе губернатора. Условия народного бюджетирования: жителям необходимо собрать не менее 1% средств от общей стоимости проекта и подать заявку в муниципалитет. Когда проект будет утвержден, его выставляют на голосование на портале «Добродел». Проекты, которые получают наибольшее число голосов, получают софинансирование.

Один из важных проектов реализовали в Химках. Родители школьников инициировали создание семи стоматологических кабинетов в учебных заведениях.

«Основным преимуществом стоматологического кабинета в школе является удобство расположения. У ребенка вырабатывается навык периодического посещения врачей. Немаловажное значение имеет то, что посещение бесплатное», — отметила член инициативной группы Алла Бахтина.

У железнодорожной станции в Раменском городском округе установлена стела «Синяя птица Гжели» благодаря проекту жителей. В Балашихе благоустроили северо-западный берег Саввинского пруда. В Домодедове появилась круглогодичная и доступная для каждого хоккейная площадка. Был поддержан проект ремонта музея Великой Отечественной войны в Электрогорске.

Объявлен отбор проектов инициативного бюджетирования на следующий год. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 500 миллионов рублей – так же, как в 2020 году.