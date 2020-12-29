РИАМО - 29 дек. В Московской области во вторник ожидается гололед, ледяной дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду, ГУ МЧС РФ по Подмосковью разослало СМС-сообщения с предупреждениями, передает корреспондент РИАМО.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23 часов 29 декабря местами в Московской области ожидается гололед, ледяной дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду», — отмечается в материале.

Специалисты МЧС предупредили жителей о возможном отключении электроэнергии из-за непогоды.

Ранее МЧС рекомендовало водителям воздержать от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости и призвало быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.