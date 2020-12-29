РИАМО - 29 дек. Отечественный аналог популярного сервиса для проведения конференций Zoom появится в российских школах, сервис для учащихся «Сферум» апробируют в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 15 регионах страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В рамках эксперимента «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) появился отечественный аналог Zoom, и мы успешно его апробировали в Московской области. Я могу сегодня впервые официально сказать название — «Сферум», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что разработкой сервиса занимался «Ростелеком». На данный момент сервис бесплатно передают в школы.

Кравцов добавил, что данная система хорошо защищена, поэтому никакие хакерские атаки и взломы невозможны.

Министр также назвал федеральный проект «Цифровая образовательная среда» поддержкой традиционной школы.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы никогда не откажемся от классической системы образования и общения ученика с учителем», — сказал он.

В рамках данного проекта также разработали верифицированные электронные учебные материалы.