РИАМО - 29 дек. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что решение об отмене дистанционного формата обучения для школьников могут принять после новогодних каникул с учетом эпидситуации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Открытие школ в Москве после новогодних каникул во многом зависит от нас, насколько будут в новогодние праздники соблюдаться меры. И, соответственно, исходя из той ситуации, которая будет, Москва примет то или иное решение», — сказал Кравцов.

Он добавил, что пока есть надежда, что школы откроются, но все будет зависеть от обстановки с пандемией.

Министр уточнил, что в Подмосковье школы работают в обычном режиме, как и в большинстве регионов России. Около 2% учебных заведений закрыты на карантин, примерно 25% отправили на дистанционное обучение только старшеклассников.

Кравцов напомнил, что решение о переходе на дистанционку принимает оперативный штаб в субъектах РФ, учитывая эпидемиологическую обстановку. Министерство направило в регионы свои рекомендации.

«Например, как использовать результаты всероссийских проверочных работ, чтобы школы могли при необходимости скорректировать пробелы в знаниях и не допустить снижения качества образования», — добавил министр.

Для ведомства важно, чтобы школьники, несмотря на формат обучения, получили необходимые знания, уточнил Кравцов. ​​

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

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Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

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