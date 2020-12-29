РИАМО - 29 дек. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что решение об отмене дистанционного формата обучения для школьников могут принять после новогодних каникул с учетом эпидситуации, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он добавил, что пока есть надежда, что школы откроются, но все будет зависеть от обстановки с пандемией.
Министр уточнил, что в Подмосковье школы работают в обычном режиме, как и в большинстве регионов России. Около 2% учебных заведений закрыты на карантин, примерно 25% отправили на дистанционное обучение только старшеклассников.
Кравцов напомнил, что решение о переходе на дистанционку принимает оперативный штаб в субъектах РФ, учитывая эпидемиологическую обстановку. Министерство направило в регионы свои рекомендации.
«Например, как использовать результаты всероссийских проверочных работ, чтобы школы могли при необходимости скорректировать пробелы в знаниях и не допустить снижения качества образования», — добавил министр.
Для ведомства важно, чтобы школьники, несмотря на формат обучения, получили необходимые знания, уточнил Кравцов.
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29 ДЕКАБРЯ
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