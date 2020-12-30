От пандемии – главной напасти 2020 года – пострадали многие сферы культуры, в том числе и киноиндустрия. Останавливались съемки, отменялись фестивали, переносились премьеры. Впервые за десятилетие не вышел ни один фильм Marvel. Однако отдельным кинолентам все же удалось попасть на экраны и заслужить внимание зрителей. Редакция РИАМО составила подборку лучших фильмов уходящего года. В нее вошли и некоторые из кинокартин, вышедших в мировом прокате еще в 2019 году и добравшихся до России лишь в 2020-м.

«Джентльмены»

Жанр: криминальная комедия

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Мишель Докери, Генри Голдинг и другие

Лощеный наркобарон Микки Пирсон, нашедший оригинальный способ выращивать марихуану в поместьях обедневших аристократов, хочет отойти от дел, продав бизнес. Сделка рискует сорваться, когда к его помощнику приходит частный детектив Флетчер и угрожает собранным на Пирсона компроматом, записанным в виде киносценария.

В «Джентльменах» Гай Ричи вернулся к жанру, сделавшему его знаменитым – фильм в первую очередь напоминает классические «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Разве что герои-гангстеры стали более солидными, а сюжет – менее линейным и более постмодернистски насмешливым.

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«Довод»

Жанр: научно-фантастический боевик

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Майкл Кейн, Кеннет Брана и другие

Главный герой в составе отряда ЦРУ участвует в штурме киевской оперы во время теракта, после чего оказывается завербован в загадочную организацию «Довод» (Tenet), которая пытается предотвратить всемирную катастрофу. Сложность в том, что противники используют инвертирование – технологию, позволяющую двигаться во времени в обратном направлении.

Кристофер Нолан не впервые использует тему нелинейного времени – в «Начале» (2010) события происходят с разной скоростью в зависимости от уровня погружения в искусственный сон, в «Интерстелларе» (2014) иное течение времени обуславливается гравитацией. Однако впервые сюжет фильма, завязанный на играх со временем, оказывается настолько запутанным, что может сбить с толку даже самого лояльного зрителя. Немного расстраивает и холодный тон повествования – героям в большинстве случаев просто не успеваешь посочувствовать. Однако с точки зрения зрелищности, красочности и постановки экшн-сцен к «Доводу» нет вопросов – среди премьер падемийного года едва ли найдется что-то столь же масштабное.

«Маленькие женщины»

Жанр: драма

Режиссер: Грета Гервиг

В ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Тимоти Шаламе, Лора Дерн, Мерил Стрип и другие

Четверо непохожих друг на друга сестер Марч взрослеют в Новой Англии во времена Гражданской войны в США. Эми увлекается живописью, Бет – музыкой, Джо готова на все, чтобы стать писательницей, а Мег мечтает покорять сердца на сцене. Каждая ищет свое место в мире, жертвуя или романтическими увлечениями, или личными амбициями.

Экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года – лауреат премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

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«Дело Ричарда Джуэлла»

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Клинт Иствуд

В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и другие

1996 год, Олимпийские игры в Атланте. Во время ночного концерта охранник парка Ричард Джуэлл замечает подозрительный рюкзак, в котором оказывается бомба. Людей успевают вовремя эвакуировать, и Джуэлл становится национальным героем. Однако вскоре пресса начинает писать, что ФБР считает охранника «ложным героем» – террористом, заложившим бомбу и сообщившем о ней, чтобы привлечь к себе внимание.

Основанная на реальных событиях драма Клинта Иствуда с целым рядом блестящих актерских работ о торжестве добра над злом.

«Доктор Лиза»

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Оксана Карас

В ролях: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра и другие

Елизавета Глинка и ее муж готовятся отметить 30-летие со дня свадьбы, из Америки на торжество приезжают старшие сыновья. Но даже в праздничный день доктор Лиза не может отказать в помощи нуждающимся и отправляется на поиски обезболивающего для умирающей девочки, не беспокоясь, что поступок может обернуться проблемами с законом.

Трогательная драма (или даже мелодрама) посвящена одному дню из жизни известной правозащитницы и специалистки по паллиативной медицине Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году. Главную роль в картине сыграла Чулпан Хаматова – актриса, чей опыт управления благотворительным фондом и жизненная стратегия во многом схожи с позицией ее героини. По словам Хаматовой, первоначальный вариант сценария был просто «условной историей про доброго человека». После серьезной доработки в итоговом варианте появилась ироничная интонация, призванная периодически осушать слезы умиленного зрителя.

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«Тролли. Мировой тур»

Жанры: мультифильм, мюзикл

Режиссеры: Уолт Дорн и Дэвид Смит

Молодое поколение троллей с удивлением узнает, что в мире есть масса музыкальных жанров, кроме милой их сердцам поп-музыки, и что каждое племя троллей блюдет любимый стиль как священный закон. Пока Цветан и Розочка изумляются музыкальному многообразию, безбашенная Рокс жаждет установить над всеми троллями власть хард-рока. Чтобы противостоять ей, непохожие друг на друга племена должны объединиться.

Продолжение истории волшебных существ, на фоне пандемии вышедшее в лидеры российского проката. Картина рассчитана на детей от 6 лет. В оригинале тролли поют голосами Джастина Тимберлейка, Анны Кендрик, Рейчел Блум, а среди рок-троллей затесался даже Оззи Озборн. В русском дубляже персонажей озвучивали Виктория Дайнеко, Дима Билан, Полина Гагарина, Михаил Галустян и другие звезды.

«Зов предков»

Жанр: приключения

Режиссер: Крис Сандерс

В ролях: Харрисон Форд, Омар Си, Кара Ги, Дэн Стивенс, Карен Гиллан и другие

Бэк – гибрид сенбернара и домашнего колли – добродушная и игривая домашняя собака, живущая в Калифорнии. Однажды доверчивого Бэка похищают и увозят на Аляску, где ему придется стать частью ездовой стаи, сражаться с холодной стихией и биться за лидерство с суровыми северными псами.

Приключенческая история по мотивам одноименной повести Джека Лондона. В главных ролях – Харрисон Форд и компьютерная анимация (пес Бэк полностью нарисован).

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«Дорогие товарищи!»

Жанр: историческая драма

Режиссер: Андрей Кончаловский

В ролях: Юлия Высоцкая, Андрей Гусев, Юлия Бурова, Анатолий Петрунин, Александр Маскелайн и другие

1962 год, на электровозостроительном заводе Новочеркасска бастуют рабочие, требуя снижения цен и повышения зарплат. К протестующим присоединяется все больше людей, и власть вводит в город войска. Митингующих расстреливают боевыми патронами. Партийная работница Людмила искренне верит в идеалы коммунизма и возмущается поведением зачинщиков протеста, но в бойне пропадает ее дочь.

Жесткий фильм Андрея Кончаловского, основанный на исторических событиях, информация о которых была строго засекречена вплоть до перестройки.

«Серебряные коньки»

Жанр: историческая мелодрама

Режиссер: Михаил Локшин

В ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев и другие

В Санкт-Петербурге конца XIX века встречаются двое из разных миров: сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и увлеченная наукой дочь министра Алиса, которой угрожает перспектива брака без любви. Вместе Матвею и Алисе предстоит прокатиться по замерзшим каналам Петербурга и проложить путь к заветной мечте.

Красивая рождественская сказка в антураже дореволюционной России – с чуть более тревожной, чем в стандартной праздничной истории, ноткой разговора о социальном неравенстве.

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«Пиноккио»

Жанр: фэнтези

Режиссер: Маттео Гарроне

В ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт

Старый столяр Джепетто вырезал из дерева куклу и назвал ее Пиноккио. Кукла ожила, оказавшись резвым и наивным мальчишкой, а вместо похода в школу сбежала с бродячим театром. Сможет ли Пиноккио после череды превращений и удивительных приключений стать человеком?

Мрачноватая, но невероятно красивая и точная экранизация Карло Коллоди с калейдоскопом фантастических существ – для тех, кто ждал от Гарроне новых «Страшных сказок» (не путать с одноименным сериалом).