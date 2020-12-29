РИАМО - 29 дек. В столице пробки достигли девяти баллов из десяти возможных, движение затруднено почти на всех улицах города в пределах Садового кольца, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Также на Садовом кольце наблюдаются сильные затруднения в движении. Попасть в пробку можно на юге и востоке ТТК, небольшие затруднения в движении на севере ТТК.

Серьезные пробки на внешней стороне на востоке МКАД.

Девятибалльные пробки прогнозируются в Москве до 19:00. Затем дороги станут свободнее. Пробки снизятся до семи баллов, а к 21:00 составят пять баллов.

Ранее столичный Дептранс предупреждал автолюбителей о пробках в 8-9 баллов во вторник. Затруднения возникают из-за предновогоднего ажиотажа и дорожных работ.