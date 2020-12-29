РИАМО - 29 дек. В Московской области школы и детские сады откроют свои двери 11 января, кружки и секции также продолжат работать в очном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«У нас остается в приоритете вопрос сохранения очного режима обучения», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что меры безопасности во всех образовательных учреждениях сохранятся.

«Самое важное сейчас не терять бдительность и следовать всем правилам безопасности. В образовательных учреждениях и в новом году продолжится «утренний фильтр», дезинфекция и регулярные проветривания, также сохранится масочный режим», - уточнила Каклюгина.

Учителя должны носить маски при индивидуальной работе с учениками. Остальные работники носят их постоянно. Работники пищеблоков также должны быть в перчатках.

Меры безопасности продлены до 1 января 2022 года.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.