РИАМО - 29 дек. В Московской области 30 декабря может пройти ледяной дождь, поэтому водителей призывают быть внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В регионе прогнозируют оттепель – температура поднимется до плюс 1 градуса. Из-за циклона «Белла» ​есть вероятность снега, замерзающих осадков, ледяных дождей. Эти погодные явления могут задержаться и после Нового года.

«Оперштаб круглосуточно мониторит ситуацию, чтобы дорожные службы смогли оперативно реагировать на ухудшение погодных условий для обеспечения безопасного проезда транспорта и комфортного подхода для пешеходов», – отмечается в материале.

При необходимости покрытие обработают противогололедными материалами на вылетных магистралях, дорогах с интенсивным движением, маршрутах движения общественного транспорта, спусках, подъемах и подъездах к социально значимым объектам.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и по возможности не совершать маневров.

Пешеходам ведомство рекомендует ждать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, в темное время суток носить световозвращатели.