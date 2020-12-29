РИАМО - 29 дек. Больше всего случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Красногорске (122) и Сергиевом Посаде (104), всего за это время в области выявили 1547 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки также умерло 24 человека и выздоровел 1401 пациент.

Ни одного случая заболевания не выявили в Талдоме, Рошале, Молодежном, Протвине и Звездном городке. По одному случаю выявили в Лотошине и Красноармейске, два — в Пущине, по три — в Власихе, Бронницах, по пять — в Кашире, Черноголовке и Электрогорске, по шесть — в Серебряных Прудах, Лыткарине, семь — в Долгопрудном, восемь — в Озерах.

Девять случаев зарегистрировали в Дубне, по десять — в Чехове, Электростали и Лосино-Петровском, 11 — в Рузе, по 12 — в Егорьевске, Краснознаменске, Луховицах и Серпухове, 13 — в Котельниках, 15 — во Фрязине, Можайске, по 16 — в Шатуре, Шаховской, Домодедове, 17 — в Павловском Посаде, 18 — в Дзержинском, Клину, по 19 — в Истре, Зарайске.

По 20 случаев коронавируса выявили в Ивантеевке и Коломне, 22 — в Реутове, по 24 — в Воскресенске и Ленинском округе, 27 — в Наро-Фоминске, по 29 — в Орехово-Зуеве и Богородском округе.

Также за сутки 30 случаев ковида выявили в Ступине, по 31 — в Солнечногорске и Волоколамске, 33 — в Лобне, 36 — в Жуковском, 37 — в Пушкине, 40 — в Химках, по 43 — в Люберцах и Мытищах, по 48 — в Дмитрове и Щелкове, 56 — в Раменском, 59 — в Балашихе, 71 — в Подольске, 93 — в Одинцове, 95 — в Королеве.

Всего в Московской области на текущий момент выявлено 152 235 случаев заболевания, умерли 2856 человек, выздоровели после курса лечения 109 363 пациента.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.