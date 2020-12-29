РИАМО - 29 дек. В ближайшие два часа в столице ожидается гололед, гололедица и усиление ветра с порывами до 12-15 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», - говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины у деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

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