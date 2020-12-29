РИАМО - 29 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с необходимостью проработать вопрос о проведении дополнительной индексации пенсий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Возможность индексации требует дополнительного рассмотрения, отметил глава государства в беседе с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)», - говорится в сообщении.

В ПФР ранее отметили, что неработающие пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет страховых пенсий. Перерасчет составит 6,3%.

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