РИАМО - 29 дек. В 2021 году проверки правильности использования земельных участков планируют провести в отношении свыше 40 тысяч объектов в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что в 2020 году в регионе проверили 40,4 тысячи земельных участков, что на 10 тысяч больше показателя 2019 года.

«В следующем году мы планируем увеличить количество осмотренных земель до 44-46 тысяч участков», - сказала Адигамова.

По ее словам, в ходе проверок в этом году был сделан акцент на неиспользуемые земли, участки с признаками несанкционированных свалок, объекты придорожного сервиса, сельхозземли, а также территории, в отношении которых поступило много жалоб.

«Площадь данных участков составила порядка 330 тысяч гектаров из осмотренных 700 тысяч гектаров», - заключила Адигамова.