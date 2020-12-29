РИАМО - 29 дек. В ближайшие один-два часа в Подмосковье ожидается непогода - гололед, ледяной дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 23:00 вторника.

«Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости. В непогоду важно быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также ПДД.

Пешеходам также нужно быть внимательными, при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги. При усилении ветра стоит держаться подальше от шатких конструкций, деревьев, карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.

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