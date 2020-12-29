РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В Люберцах подвели итоги детского творческого конкурса рождественских игрушек, в нем участвовали более 770 юных жителей городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Подвели итоги творческого конкурса «Рождественская игрушка». Его муниципальный этап проходил с 10 по 14 декабря. В этом году конкурс проводился в дистанционном формате. Было принято 777 заявок от детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет из всех дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что конкурс с каждым годом становится более популярным, количество желающих поучаствовать в нем увеличивается. Конкурс проводился в номинациях: «Елочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Зима в Подмосковье», «Эко-Fantasy».

«Среди дошколят победителями стали 15 воспитанников, призерами – 53. Среди школьников победителей - 12 учеников, призеров – 45. Благодарю всех за участие, желаю в 2021 году оставаться такими же творческими и трудолюбивыми», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что каждая игрушка конкурса – это произведение искусства. Часть из них украсят городские новогодние елки, некоторые станут сувенирами и подарками, а кто-то из участников решил взять свое творение домой.

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