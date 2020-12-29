РИАМО – 29 дек. В период с 21 по 27 декабря аналитики СберИндекса наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период, по масштабу он пока не отстает от прошлогоднего и составляет +22% w-o-w (неделя к неделе) с корректировкой на календарный фактор, говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году.

«Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое изменение потребительских расходов составит -5,8% год к году. Номинальные расходы на продовольствие увеличатся за 2020 год на 4,6%», — говорится в сообщении.

Непродовольственная розница закроет год слабонегативно. Предварительная оценка составляет –2% год к году. Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж.

В совокупности товарооборот в России по итогам 2020 года не упадет, несмотря на пандемию. Предварительная оценка прироста составляет 1,5% год к году.