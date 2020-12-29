РИАМО - 29 дек. В Московской области за сутки врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1401 пациента, с начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 109 363 человека, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 152 235 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2856 человек», — говорится в сообщении.

В регионе открыли запись на вакцинацию от Covid-19 для лиц старше 60 лет. На сегодня в регионе работают 94 пункта вакцинации.

В январе следующего года Московская область получит 80 тысяч доз вакцины от Covid-19. Глав округов призвали начать кампанию по информированию жителей о вакцинации.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.