РИАМО - 29 дек. В Московской области за сутки врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1401 пациента, с начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 109 363 человека, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 152 235 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2856 человек», — говорится в сообщении.
В регионе открыли запись на вакцинацию от Covid-19 для лиц старше 60 лет. На сегодня в регионе работают 94 пункта вакцинации.
В январе следующего года Московская область получит 80 тысяч доз вакцины от Covid-19. Глав округов призвали начать кампанию по информированию жителей о вакцинации.
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Текстовая трансляция
29 ДЕКАБРЯ
- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.
- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.
- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.
- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.
- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.
- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.
- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.
- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.
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