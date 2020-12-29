РИАМО - 29 дек. В Москве во вторник днем загруженность дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, особенно загруженными стали центральные улицы столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Труднее всего проехать на Театральном проезде, Тверской улице, Тверском бульваре, Большой Садовой улице, Оружейном переулке.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением образовались на северо-востоке и юге города.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 6 баллов.