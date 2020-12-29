РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Во вторник утром в деревне Фенино городского округа Балашиха загорелся жилой дом, при пожаре погибли два человека, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 09:19. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в жилом доме на первом этаже. В 09:46 - локализация пожара на площади 20 квадратных метров, в 09:50 - ликвидация открытого горения, а в 10:55 - полная ликвидация пожара.

«При пожаре в доме в деревне Фенино было обнаружено тело мужчины и пострадавшего 6-летнего ребенка. Его госпитализировали», - сказал сотрудник.

По предварительным данным, позже несовершеннолетний скончался.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют подробности случившегося.

К тушению пожара привлекали 8 единиц техники и 26 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники и 7 человек.