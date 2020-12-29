РИАМО – 29 дек. Движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) на участках общей протяженностью свыше 170 километров стартовало 28 декабря, проект ЦКАД реализуется при участии и поддержке Сбербанка с 2015 года, говорится в сообщении пресс-службы банка.

За этот период банк обеспечил широкий набор банковских продуктов и услуг в рамках ЦКАД-1, ЦКАД-3 и ЦКАД-4.

«В ноябре 2015 года Сбербанк предоставил банковские гарантии возврата аванса и исполнения обязательств на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей по обязательствам АО «Крокус» в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного с ГК «Автодор» по строительству и содержанию ЦКАД-1», — говорится в сообщении.

В октябре 2020 года банк одобрил кредит АО «Крокус» с лимитом до 7,15 миллиарда рублей для финансирования завершения в 2021 году работ по строительству данного участка автодороги.

В сентябре 2016 года Сбербанк структурировал за концессионера банковскую гарантию исполнения обязательств, необходимую для подписания концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации ЦКАД-3 между РФ (ГК «Автодор») и ООО «Автодорожная строительная корпорация». Затем в 2017 году банк структурировал комплекс авансовых гарантий и гарантий исполнения на общую сумму свыше 38 миллиардов рублей, а также в составе синдиката банков предоставил проектный кредит в размере более 36 миллиардов рублей, что в полном объеме обеспечило проект финансированием.

В 2018 году банк осуществил финансовое закрытие по проекту ЦКАД-4, подписав кредитный договор с ООО «Юго-восточная магистраль» (ООО ЮВМ) в целях реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации ЦКАД-4.

В 2019 году при участии Сбербанка сформирован синдикат банков и выделено финансирование на общую сумму свыше 35,8 миллиарда рублей сроком на 17 лет. Также в 2019 году банк структурировал ряд банковских гарантий на общую сумму более 21 миллиарда рублей, обеспечивающих исполнение обязательств по возврату аванса концессионера ООО ЮВМ и генерального подрядчика ООО «КСК №1», входящего в ГК «Автобан».

В 2020 году банк предоставил генеральному подрядчику ООО «КСК №1» бридж-кредит с общим лимитом 4 миллиарда рублей, необходимый для ускорения темпов строительства проекта.​