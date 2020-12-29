РИАМО - 29 дек. Члены комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении законопроект об исполнении городского бюджета в 2019 году, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Целевые показатели и задачи, которые мы закладывали в бюджете 2019 года, выполнены. <...> Полностью сохранена социальная направленность бюджета. <...> Исполнены все мероприятия в рамках бюджета развития», - сказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Как уточнила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова, объем доходов бюджета в отчетном году составил 2,63 триллиона рублей, что на 10,7% выше поступлений 2018 года.

«План по доходам за 2019 год выполнен на 105,1%», - добавила Зяббарова.

По ее словам, налоговые доходы составили 2,281 триллиона рублей. Это на 11,6% больше, чем в 2018 году. Практически по всем источникам городских доходов был отмечен прирост, исключение составил налог на имущество организаций. При этом почти 90% общего прироста бюджетных доходов пришлось на налоги физических лиц и налог на прибыль.

«Сегодня малый и средний бизнес - это важный сектор московской экономики. <...> Около четверти дохода бюджета формируется именно в этом секторе экономики», - отметила Зяббарова.

Она подчеркнула, что исполнение бюджета по расходам составило 2,685 триллиона рублей, или 96,4% от бюджетных назначений. Все социальные обязательства, в том числе выплата заработной платы бюджетникам и затраты на социальную поддержку, исполнены в полном объеме.

В целом на выплату доплат учителям и медицинским работникам направили 24 миллиарда рублей. Расходы на адресную инвестиционную программу, проведение капитальных ремонтов, реновацию и приобретение оборудования составили 1,088 триллиона рублей. Расходы на транспортную инфраструктуру составили 525 миллиардов рублей.

«По итогам (2019 - ред.) года дефицит составил 54 миллиарда рублей. <...> Объем государственного долга не изменился и на 1 января 2020 года <...> в сумме 30 миллиардов рублей», - заключила Зяббарова.

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по экономике, бюджету и перспективному развитию города Надежда Косарева отметила, что законопроект об исполнении бюджета за 2019 год прошел независимую общественную экспертизу. Кроме того, документ обсудили с москвичами.

«Заключение Общественной палаты по результатам независимой общественной экспертизы было вчера одобрено и сегодня утром направлено в Мосгордуму, мэру Москвы и совету муниципальных депутатов», - сказала Косарева.

По ее словам, независимая общественная экспертиза пришла к выводу, что законопроект соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

По словам Косаревой, часть предложений горожан, внесенных в ходе обсуждения законопроекта, учтены при формировании бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Другие предложения планируют реализовать в ходе адресной инвестиционной программы.