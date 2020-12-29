РИАМО - 29 дек. В Серпухове были установлены три из восьми пролетных строений моста через Оку, он располагается на 105 километре Курского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На текущий момент компания «РЖД» проводит масштабную реконструкцию самого большого моста на столичной магистрали. Длина строения составляет 550 метров, а высота – 21 метр.

«Реконструкция моста началась в 2018 году. Сначала были проведены необходимые работы по ремонту и укреплению промежуточных опор и устоев моста. Всего мост состоит из шести промежуточных опор и двух устоев. Кроме того, железнодорожные строители возвели специальные вспомогательные сооружения, предназначенные для сборки из металлоконструкций и установки пролетных строений методом надвижки на первом главном пути», – говорится в сообщении.

Установка новых пролетных строений началась в 2020 году.

Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков отметил, что проведение работ шло без остановки движения поездов, а технологические окна были назначены на время проведения сложных работ по надвижке пролетных строений. Движение поездов на участке Серпухов – Тарусская организовали по одному пути, поезда пропускались в обе стороны. Контактная сеть на установленных трех пролетных строениях обновлена.

В 2021 году железнодорожные строители должны установить четвертое пролетное строение на первом пути. Далее им предстоит возвести вспомогательные сооружения, а после начать сборку и установку пролетных строений на втором главном пути. Таким образом, реконструкция моста продолжится.