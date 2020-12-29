РИАМО – 29 дек. Программа лояльности «СберСпасибо» запустила уникальную акцию в преддверии Нового года: клиенты могут дарить бонусы другим участникам без ограничений по уровням привилегий, говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

«В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы совершить перевод, нужно:

∙ зайти в раздел «Перевод бонусов» в мобильном приложении «СберСпасибо»;

∙ выбрать количество бонусов, которое хотите перевести в подарок;

∙ ввести данные того, кого хотите порадовать, и нажать «Перевести».

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.