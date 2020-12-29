РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Любительский велокросс пройдет в поселке Малаховка городского округа Люберцы 8 января, в нем могут поучаствовать все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участие в велокроссе 8 января бесплатное. Предварительная регистрация доступна по ссылке. На старт смогут выйти любители зимнего велокросса в возрасте от 14 лет при наличии исправного велосипеда любой конструкции и велошлема. Регистрация участников и выдача номеров запланирована на месте старта в 11:00 8 января», - говорится в сообщении.

Трасса гонки расположена у Малаховского озера, в 10 километрах к юго-востоку от Москвы. Протяженность дистанции составит около двух километров. Мужчины должны преодолеть трассу за 60 минут, остальные участники - школьники, женщины, пенсионеры - за 40 минут.

«Победителем гонки считается тот, кто успел проехать или пробежать с велосипедом за отведенное время наибольшее количество кругов и сделал это быстрее», - отмечается в материале.

Тройку призеров отметят ценными призами в каждой категории.