РИАМО - 29 дек. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1547 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 150 тысяч случаев заражения Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 152 235 случаев заболевания. Скончались 2856 человек, из них 24 — за последние сутки.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
В регионе уже началась вакцинация от Covid-19, всего развернуто свыше 90 пунктов вакцинации. 1 и 7 января вакцинацию в Подмосковье проводить не будут, во все остальные дни прием будет осуществляться по записи.
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Текстовая трансляция
29 ДЕКАБРЯ
- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.
- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.
- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.
- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.
- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.
- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.
- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.
- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.
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