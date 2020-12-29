РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Люберецкие школы и детские сады возобновят работу после новогодних каникул 11 января, в приоритете останется очный режим обучения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Школы и детские сады откроются в первый рабочий день 2021 года - 11 января. Во всех образовательных организациях, включая учреждения дополнительного образования, сохраняется очный режим работы с соблюдением мер безопасности: «утренним фильтром», дезинфекцией, регулярными проветриваниями, масочным режимом», - говорится в сообщении.
Если в школе заболевают 20% учеников одного класса, то класс переходит на двухнедельное дистанционное обучение. Если заболевают 30% учеников в школе, то школу выводят на дистанционное обучение.
Меры безопасности в образовательных учреждениях будут действовать до 1 января 2022 года.
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29 ДЕКАБРЯ
- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.
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