РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Общегородское собрание для родителей учащихся 8 и 9 классов пройдет в Люберцах во вторник, на нем обсудят вопросы профильного обучения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые родители! 29 декабря в 17:00 в гимназии №41 по адресу: Люберцы, улица Авиаторов, дом №10 состоится общегородское собрание для родителей учащихся 8 и 9 классов лицеев №№4, 42, гимназий №№41, 43, 44 и школы №6. Рассмотрим вопросы профильного обучения в 2021-2022 учебном году и другие темы», - говорится в сообщении.

Участники мероприятия также обсудят открытие профильных классов, особенности поступления и обучения в них, подготовку к государственной итоговой аттестации. Собрание состоится с участием начальника управления образованием администрации городского округа Виктории Бунтиной.

Регистрация родителей учащихся начнется в 16:20. Организаторы напоминают о необходимости иметь с собой маску.

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