РИАМО – 29 дек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с Covid-19 рассказал, что паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получить в январе на сайте госуслуг, сообщает Nation News.

«Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете», — говорится в сообщении.

В России за сутки выявили 27 002 случая коронавируса, выздоровели после инфекции 24 874 пациента, скончались 562 человека с Covid-19.

С начала пандемии в стране выявили 3 105 037 случаев инфицирования, скончались 55 827 человек с коронавирусом, выздоровели после инфекции 2 496 183 пациента.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.