РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Открытый чемпионат по шахматам среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Люберцах, определились победители в двух возрастных группах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Соревнования по шахматам прошли в помещении физкультурно-оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов «Надежда» в атмосфере увлекательной и упорной борьбы. В старшей возрастной группе первыми стали Юлия Блюдова и Юрий Арбузов», - говорится в сообщении.

В младшей группе победили Александр Федосов и Ольга Блюдова.

Лучших шахматистов наградили медалями, грамотами и кубками от комитета по физической культуре, спорту и туризму.