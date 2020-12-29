РИАМО - 29 дек. Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила проект постановления столичного парламента «О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской думы в 2021 году», - передает корреспондент РИАМО.

«Представленная вам на рассмотрение смета расходов Мосгордумы на 2021 год полностью соответствует бюджету города Москвы. <...> Общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 1 миллиард 827 миллионов 240 тысяч рублей», - рассказал в ходе доклада руководитель аппарата Мосгордумы Всеволод Тимофеев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом финансирование Мосгордумы сократилось на 21%. При этом более двух третьих сметы составляют выплаты зарплат и компенсаций за медицинское обслуживание.