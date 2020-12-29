РИАМО - 29 дек. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево Московского региона во вторник днем задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса, еще пять отменили. В Домодедове девять рейсов задержано, отмененных рейсов нет. В Шереметьеве отменены три рейса, задерживаются также три рейса.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

По данным синоптиков, в Московском регионе во вторник ожидается снегопад и до минус 7 градусов.