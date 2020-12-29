РИАМО - 29 дек. Директора института госуправления РАНХиГС Игоря Барцица арестовали по делу о хищениях, сообщает РИА Новости.
«Ему грозит до 10 лет колонии», — говорится в сообщении.
ФСБ РФ выявила и пресекла хищения денег бюджета РАНХиГС. Ряд руководителей, преподавателей и администраторов вуза начисляли необоснованную дополнительную зарплату. Вуз полностью содействует расследованию.
Ранее Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест до 21 февраля декана факультета госуправления экономикой института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Светлану Ларину. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
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