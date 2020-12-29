РИАМО - 29 дек. Московская область удостоилась второго места в рейтинге, представленном на федеральном портале «Pro.Культура.РФ», регион набрал свыше 292,5 тысяч баллов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«По итогам 2020 года Подмосковье, набрав более 292,5 тысяч баллов, в рейтинге регионов с населением более 2 миллионов человек заняло второе место. Выше – только Воронежская область (318,7 тысячи баллов). Тройку сильнейших замыкает Республика Башкортостан (185,6 тысячи баллов)», – говорится в сообщении.

Лидером среди муниципальных образований Подмосковья стал городской округ Домодедово. За ним расположились городские округа Солнечногорск, Люберцы, Ступино, а также Богородский городской округ.

В топ-5 учреждений вошли «Центр культуры и досуга «Импульс» в городском округе Домодедово, «Деловой и культурный центр «Костино» в Королеве, «ДК «Красный Электрик» в Богородском городском округе, «Ивантеевская централизованная библиотечная система», а также «Музейно-туристический центр городского округа Клин».

Федеральный портал используется для рекламы и продвижения мероприятий сотрудниками учреждений культуры Подмосковья и их коллегами по всей России. Портал предусматривает информационную и соревновательную составляющие. Так, регионы определяют лучших в качестве и количестве посредством очного соперничества, а муниципальные образования выбирают сильнейших внутри регионов.

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