РИАМО - 29 дек. В 2020-2022 годах в Подмосковье планируют капитально отремонтировать 7,8 тысячи многоквартирных домов, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

С 2014 года капитальный ремонт провели в 13 тысячах многоквартирных домов. Заменено почти 11 тысяч лифтов. Улучшились жилищные условия для более чем 1,8 миллиона жителей.

«Заключены контракты на реализацию трехлетней программы капитального ремонта 2020-2022 годов. Капитальный ремонт будет проведен в 7,8 тысячи МКД», - сказал Велиховский.

Он отметил, что в 2020 году удалось выполнить только базовые показатели.

«В 2020 году из-за пандемии были сокращены объемы работ. Однако базовые показатели были выполнены, был проведен ремонт в 1,6 тысячи многоквартирных домов», - заключил Велиховский.

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