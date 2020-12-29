РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с наступающим Новым годом инвалида-колясочника Андрея Кожевникова и вручил ему ступенькоход, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Каждый из нас ждет Новый год с особым чувством. Нам очень хочется, чтобы все наши желания сбылись. Поздравил с наступающими праздниками Андрея Кожевникова. Судьба послала ему серьезное испытание. Но, несмотря ни на что, жизнь продолжается. И Андрей с честью и достоинством преодолевает все сложности, которые встречает на своем пути. Надеюсь, ступенькоход сделает его жизнь чуть более комфортной и позволит больше проводить времени на свежем воздухе», - сказал Ружицкий.

Он пожелал Андрею и его семье здоровья, сил, терпения, веры в себя, благополучия.

«Пусть Новый год принесет много радостных и теплых дней», - добавил Ружицкий.

По его словам, в настоящее время на территории городского округа Люберцы проживают более 22 тысяч инвалидов. В округе реализуется муниципальная подпрограмма «Доступная среда» программы «Социальная защита населения». На конец 2020 года в городском округе Люберцы для разных категорий инвалидов были адаптированы 127 из 178 муниципальных объектов в сфере культуры, образования, спорта и предоставления услуг.

Начиная с 2017 года приобретено и передано инвалидам четыре ступенькохода, установлено три электрических подъемника. За период с 2017 по 2020 годы в городском округе Люберцы адаптировали 621 подъезд МКД, 472 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, 65 дворовых территорий, 67 объектов торговли. Проводятся работы по занижению бордюрного камня и укладке тактильной плитки на пешеходных переходах и тротуарах.