РИАМО - 29 дек. В 2020 году медицинским учреждениям Подмосковья было передано 30 объектов площадью около 30 тысяч квадратных метров, а также 2,8 миллиона единиц средств индивидуальной защиты, сообщила журналистам во вторник министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Если говорить о площади (объектов - ред.), то она составила 30 тысяч квадратных метров, также были переданы медучреждениям 2,8 миллиона медицинских средств индивидуальной защиты», - сказала Адигамова.

Ранее она сообщила, что для реализации инвестиционных и сельскохозяйственных проектов в Подмосковье с начала этого года было передано более 4 тысяч гектаров земли в 12 городских округах.

Также Адигамова сообщала, что в уходящем году Московской области передали из федеральной собственности порядка 1,5 тысяч гектаров земли.