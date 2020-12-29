РИАМО - 29 дек. В подмосковный музей-заповедник «Зарайский кремль» возвращены девять отреставрированных экспонатов, которые включены в коллекцию изобразительного и декоративно-прикладного искусства, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Реставрацию двух шкатулок XIX века (Дальний Восток), живописного полотна, трех графических листов, фарфорового чайника XVIII века, фарфоровой кружки первой половины XIX века, а также статуэтки-болванчика второй половины XIX века проводили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря.

«Среди экспонатов — акварельный итальянский пейзаж «Вид неаполитанского залива и Везувий». Пейзаж привлек внимание исследователей своей стилистикой, внимательной многодельной профессиональной работой. Ясно было, что это работа незаурядного мастера середины — третьей четверти XIX века», — говорится в сообщении.

После реставрации загрязненного пейзажа, автограф художника, прочтение которого ранее не представлялось возможным, его детали стали более отчетливыми, что и позволило реставраторам прочесть автограф G.G. Lanza.

Джованни Джордано Ланца (1827-1889 годы) был неаполитанским художником-пейзажистом. Его первым учителем первым стал профессор Джачинто Джиганте. Ланца был востребованным акварелистом. Так, в числе его заказчиков были итальянский король Виктор Эммануил II, французские Бурбоны, а также представители русской аристократии.

Копию музейного пейзажа продали на аукционе Сristieʼs в июле 2011 года.

Представила интерес и чайная кружка, которую изготовили на заводе Батенина в 1834-1838 годах. Исходя из декоративного оформления и обилия позолоты, ранее кружка относилась к подарочным изделиям русского частного фарфорового производства. При реставрации предмет был расшит и очищен. Также реставраторы восполнили утраченную ручку и сколы.

Сумма, затраченная в текущем году на реставрацию 92 музейных предметов, составила почти 2 миллиона рублей. Пополнение фондов музея в 2020 году составило свыше 1 тысячи экспонатов.

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