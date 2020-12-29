РИАМО - 29 дек. В среднем ночная температура в Новый год в столице составила минус 9,1 градуса, дневная температура — минус 4,4 градуса, по многолетним данным, самая низкая температура ночью 1 января была зафиксирована в 1905 году – минус 33,6 градуса, а самая высокая — в 1973 году — плюс 4,2 градуса, сообщается на сайте Росгидромета.

В среднем за сутки выпадало 1,5 миллиметра осадков 1 января. Больше всего выпадало в 1995 году – 15,2 миллиметра.

«Самые высокие сугробы в новогодней Москве отмечались в 1920 году – 57 сантиметров. Среднее многолетнее значение высоты снежного покрова — 24 сантиметра», — отмечается в материале.

В период с 2001 по 2020 годы средняя температура в новогоднюю ночь установилась на отметке минус 7,1 градуса, а днем — минус 2,3 градуса. В среднем выпадало 1,1 миллиметра осадков. А высота снежного покрова составила 15,3 сантиметра.

«Экстремумы температуры и осадков, зафиксированные в XX веке, в XXI пока не были обновлены», — дополняется в материале.

В 2003 году была самая холодная ночь Нового года: было минус 25,8 градуса, в 2017 году случилась самая теплая новогодняя ночь: было около 0,2 градуса. 1 января 2003 году побило минимальную дневную температуру с отметкой минус 15,4 градуса, а 1 января 2007 года стало самым теплым днем со значением 2,8 градуса.

Выше средних показателей высота сугробов в Новый год в Москве в XXI веке была всего 10 раз. Так, в 2002 году сугробы выросли до 39 сантиметров.

Последний раз мороз на Новый год стоял в 2016 году, а высокие сугробы, до 24 сантиметров, были в 2019 году.

Погода в 00:00 1 января была положительной в 1974, 1976, 1981, 1982, 1991, 1995, 1998, 2004, 2007, 2012, 2014, 2017, 2018 годах.