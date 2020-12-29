РИАМО - 29 дек. Почти 1,1 тысячи многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками в Подмосковье с начала 2020 года, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков за 11 месяцев текущего года стали Серпухов, Химки, Орехово-Зуево, Истра, Солнечногорск, Коломна, Наро-Фоминск, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск. Они передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми», — сказала Адигамова.

Она добавила, что всего с начала действия областного закона о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками 27 844 семьи с тремя и более детьми получили участки от 10 до 15 соток.

«В этом году из собственности Московской области в собственность муниципальных образований переданы 368 гектар (земли - ред.) в десяти округах региона для последующего предоставления многодетным семьям. Эти участки позволят обеспечить землей более 2,5 тысяч семей», — подчеркнула министр.