РИАМО - 29 дек. Собираемость за жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье по итогам 2020 года ожидается на уровне 97%, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«В начале пандемии мы видели значительное снижение платежной дисциплины. Что приятно, спасибо жителям Московской области, мы сейчас видим активное платежеспособное население, мы практически вышли на показатели прошлого года. У нас было в районе 97% по году», - сказал Велиховский.

Как уточняется в презентации, план на 2021 год - довести это показатель до 98%. Для этого внедряется единая система расчетов за ЖКУ, открываются новые офисы.

Жители Подмосковья теперь могут на портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/) оплатить услуги ЖКХ и узнать о возникшей задолженности. Через региональный портал можно оплатить услуги 25 поставщиков ЖКУ. Список услуг постоянно растет.