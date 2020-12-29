РИАМО - 29 дек. В 2020 году в Подмосковье ввели в налоговый оборот порядка 60 тысяч объектов недвижимости, данная работа в регионе продолжится, сообщила журналистам во вторник министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«В 2020 году поставлены на учет порядка 60 тысяч объектов недвижимости с налоговым потенциалом 237,7 миллиона рублей», - сказала Адигамова.

Она добавила, что на сегодняшний день в реестре Минмособлимущества осталось 114 тысяч земельных участков с незарегистрированными объектами недвижимости, которые также планируется ввести в налоговый оборот.

Ранее Адигамова сообщила, что в ближайшем будущем Подмосковье получит доход в размере порядка 5 миллиардов рублей благодаря инвестиционным проектам, в том числе в сельском хозяйстве.