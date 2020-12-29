РИАМО - 29 дек. В коттеджных поселках Подмосковья планируют провести работу, чтобы уровень раздельного сбора мусора там достиг 100%, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«В ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.) было порядка 40% внедрение раздельного (сбора отходов – ред.). Сейчас уже больше 60%. В планах 2021 года - активное внедрение в ИЖС раздельного сбора. Наши планы - до 100% довести», - сказал Велиховский.

Он отметил, что это в первую очередь требует работы с коттеджными поселками.

Жители Подмосковья активно участвуют в разделении мусора, поэтому к концу текущего года более 2 миллионов тонн отсортированного мусора не будет захоронено, а будет направлено на вторичную переработку. Благодаря системе по обращению отходов Подмосковье должно добиться нулевого захоронения мусора. Это одна из основных целей нацпроекта «Экология».